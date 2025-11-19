Zima rozgości się na dobre. Mróz utrzyma się nawet za dnia
W prognozach coraz wyraźniej rysuje się ochłodzenie, które zmierza prosto do Polski. Gdy już do nas dotrze, pozostanie do końca miesiąca. Mrożnie będzie nie tylko nocami: we wschodniej i południowej części kraju ujemne temperatury utrzymają się również za dnia. W najbliższym czasie nastąpi tylko jeden cieplejszy epizod, jednak nie potrwa on zbyt długo.
W skrócie
- W Polsce będzie coraz zimniej, z ujemnymi temperaturami nie tylko w nocy, lecz również za dnia, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.
- Od piątku przewidywane są intensywne opady śniegu, które utrzymają się do końca weekendu.
- W połowie przyszłego tygodnia nastąpi krótkie ocieplenie, jednak do końca miesiąca powinno być wyraźnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.
Kolejne dni przynoszą zimowe akcenty w pogodzie. Śnieg sypie już nie tylko w górach, lecz również na północy. Im bliżej weekendu, tym będzie go więcej. Od piątku do naszego kraju wkroczą śnieżyce - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że chłodna i nieprzyjemna aura zostanie z nami przez kolejne tygodnie.
Zima zaatakuje jeszcze przed weekendem
Najnowsze prognozy wskazują na prawdziwy atak zimy, który od piątku czeka mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Na południe Śląska, Małopolski i Podkarpacia spadną tony śniegu. Przez kolejne dni na wyżej położonych terenach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o nawet kilkadziesiąt centymetrów.
Intensywne opady śniegu na południowym wschodzie potrwają przez cały weekend. Tam w wielu miejscach biały puch może utrzymać się dłużej, ponieważ będą to najchłodniejsze regiony kraju.
Ochłodzenie najmocniej odczuwalne będzie na północnym wschodzie kraju i w weekend nawet w ciągu dnia miejscami może być do -2, -1 st. C. W poniedziałek podobne wartości mogą się utrzymywać za dnia na północnym wschodzie Polski.
Następnie nastąpi wyraźna zmiana: zrobi się cieplej w całej Polsce. Od wtorku temperatury wzrosną, dochodząc do 5 stopni na południowym zachodzie oraz 8 w rejonie Podkarpacia. Cieplejszy epizod potrwa do środy włącznie - kolejne dni znowu będą chłodniejsze. Na południu i wschodzie będzie niewiele więcej niż zero stopni.
Możliwe, że do końca listopada będzie chłodno, z temperaturami niższymi niż zazwyczaj.
Pogoda długoterminowa. Zimny koniec miesiąca, potem zmiana
O tym, że pod koniec listopada będziemy mieli do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem, możemy się przekonać po przyjrzeniu się prognozie długoterminowej na kolejne tygodnie.
Z najnowszych danych IMGW wynika, że koniec miesiąca będzie wyraźnie chłodniejszy niż zwykle. W ostatnich dniach listopada na południu i zachodzie średnie temperatury mogą być o ponad trzy stopnie niższe niż zazwyczaj o tej porze roku.
Sytuacja powinna wrócić do normy w grudniu. W pierwszej połowie ostatniego miesiąca roku temperatury będą zbliżone do normy, choć w wielu miejscach mogą być od niej nieco niższe. Ostatnie tygodnie grudnia według prognoz raczej nie powinny przynieść większych odchyleń od normy, z wyjątkiem części Pomorza - tam lokalnie może być o około dwa stopnie cieplej od średniej.
Warto jednak pamiętać, że jest to pogoda długoterminowa, więc obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na znacznie krótszy okres, nie dłuższy niż tydzień.
