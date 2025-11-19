Zima rozgości się na dobre. Mróz utrzyma się nawet za dnia

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

W prognozach coraz wyraźniej rysuje się ochłodzenie, które zmierza prosto do Polski. Gdy już do nas dotrze, pozostanie do końca miesiąca. Mrożnie będzie nie tylko nocami: we wschodniej i południowej części kraju ujemne temperatury utrzymają się również za dnia. W najbliższym czasie nastąpi tylko jeden cieplejszy epizod, jednak nie potrwa on zbyt długo.

Chłodniejszy okres, z niewielkimi wyjątkami, potrwa do końca listopada - wynika z prognoz IMGW. Miejscami mróz utrzyma się nawet za dnia. Zdjęcie w tle ilustracyjne
Chłodniejszy okres, z niewielkimi wyjątkami, potrwa do końca listopada - wynika z prognoz IMGW. Miejscami mróz utrzyma się nawet za dnia. Zdjęcie w tle ilustracyjnePatryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Polsce będzie coraz zimniej, z ujemnymi temperaturami nie tylko w nocy, lecz również za dnia, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.
  • Od piątku przewidywane są intensywne opady śniegu, które utrzymają się do końca weekendu.
  • W połowie przyszłego tygodnia nastąpi krótkie ocieplenie, jednak do końca miesiąca powinno być wyraźnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kolejne dni przynoszą zimowe akcenty w pogodzie. Śnieg sypie już nie tylko w górach, lecz również na północy. Im bliżej weekendu, tym będzie go więcej. Od piątku do naszego kraju wkroczą śnieżyce - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że chłodna i nieprzyjemna aura zostanie z nami przez kolejne tygodnie.

Zima zaatakuje jeszcze przed weekendem

Najnowsze prognozy wskazują na prawdziwy atak zimy, który od piątku czeka mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Na południe Śląska, Małopolski i Podkarpacia spadną tony śniegu. Przez kolejne dni na wyżej położonych terenach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o nawet kilkadziesiąt centymetrów.

Mapa Polski przedstawiająca prognozowaną pokrywę śnieżną na sobotę 22 listopada o godzinie 7:00, z największą warstwą śniegu w południowo-wschodniej części kraju, szczególnie w rejonie Rzeszowa.
W najbliższym czasie najchłodniej będzie na południowym wschodzie Polski. Tam spadnie też najwięcej śnieguIMGWmateriał zewnętrzny

Intensywne opady śniegu na południowym wschodzie potrwają przez cały weekend. Tam w wielu miejscach biały puch może utrzymać się dłużej, ponieważ będą to najchłodniejsze regiony kraju.

Mapa Polski z zaznaczoną prognozowaną pokrywą śnieżną w centymetrach na niedzielę, 23 listopada, godzina 07:00. Przeważająca część kraju jest zielona, jedynie południowo-wschodnia część, wokół Rzeszowa i Lublina, pokryta jest niebieskimi barwami wskazu...
Pod koniec weekendu na wyżej położonych terenach miejscami może przybyć nawet kilkadziesiąt centymetrów śnieguIMGWmateriał zewnętrzny

Ochłodzenie najmocniej odczuwalne będzie na północnym wschodzie kraju i w weekend nawet w ciągu dnia miejscami może być do -2, -1 st. C. W poniedziałek podobne wartości mogą się utrzymywać za dnia na północnym wschodzie Polski.

Następnie nastąpi wyraźna zmiana: zrobi się cieplej w całej Polsce. Od wtorku temperatury wzrosną, dochodząc do 5 stopni na południowym zachodzie oraz 8 w rejonie Podkarpacia. Cieplejszy epizod potrwa do środy włącznie - kolejne dni znowu będą chłodniejsze. Na południu i wschodzie będzie niewiele więcej niż zero stopni.

Zestawienie map z prognozowanymi maksymalnymi temperaturami powietrza w Polsce w dniach od 19 do 28 listopada 2025 roku, z podziałem na dni tygodnia i zaznaczonymi prognozami wartości temperatury w różnych regionach kraju. Przeważają temperatury dodatn...
Po weekendzie na krótko się ociepli. Ta zmiana nie potrwa jednak długoIMGWmateriał zewnętrzny

Możliwe, że do końca listopada będzie chłodno, z temperaturami niższymi niż zazwyczaj.

Zobacz również:

Pierwszy śnieg zawitał do Polski. Synoptycy prognozują kolejne opady i ujemne temperatury, IMGW wydało ostrzeżenia
Polska

Czeka nas prawdziwy atak zimy. Nadchodzą dni ze śnieżycami

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pogoda długoterminowa. Zimny koniec miesiąca, potem zmiana

    O tym, że pod koniec listopada będziemy mieli do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem, możemy się przekonać po przyjrzeniu się prognozie długoterminowej na kolejne tygodnie.

    Z najnowszych danych IMGW wynika, że koniec miesiąca będzie wyraźnie chłodniejszy niż zwykle. W ostatnich dniach listopada na południu i zachodzie średnie temperatury mogą być o ponad trzy stopnie niższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

    Mapa prognoz anomalii średniej temperatury powietrza dla Polski na przełomie tygodni od końca listopada do końca grudnia, z jasno oznaczonymi wartościami różnic temperatur względem średniej z lat 1991-2020, prezentująca stopniową zmianę temperatur od w...
    Do końca listopada temperatury będą wyraźnie niższe od średniej. Nieco chłodniejsza niż zwykle może być też pierwsza połowa grudniaIMGWmateriał zewnętrzny

    Sytuacja powinna wrócić do normy w grudniu. W pierwszej połowie ostatniego miesiąca roku temperatury będą zbliżone do normy, choć w wielu miejscach mogą być od niej nieco niższe. Ostatnie tygodnie grudnia według prognoz raczej nie powinny przynieść większych odchyleń od normy, z wyjątkiem części Pomorza - tam lokalnie może być o około dwa stopnie cieplej od średniej.

    Warto jednak pamiętać, że jest to pogoda długoterminowa, więc obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na znacznie krótszy okres, nie dłuższy niż tydzień.

    Zobacz również:

    Tegoroczna zima może być śnieżna i mroźna - wskazuje prognoza Severe Weather Europe. Przez nagłe ocieplenie stratosferyczne i rozbity wir polarny chłodne powietrze nie utrzyma się w Arktyce
    Polska

    Zaczyna się znaczące zjawisko. Może wpłynąć na zimę w naszym kraju

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Budka: Skrajną hipokryzją jest obrażanie CzarzastegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze