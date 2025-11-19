W skrócie W Polsce będzie coraz zimniej, z ujemnymi temperaturami nie tylko w nocy, lecz również za dnia, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.

Od piątku przewidywane są intensywne opady śniegu, które utrzymają się do końca weekendu.

W połowie przyszłego tygodnia nastąpi krótkie ocieplenie, jednak do końca miesiąca powinno być wyraźnie chłodniej niż zwykle o tej porze roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kolejne dni przynoszą zimowe akcenty w pogodzie. Śnieg sypie już nie tylko w górach, lecz również na północy. Im bliżej weekendu, tym będzie go więcej. Od piątku do naszego kraju wkroczą śnieżyce - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że chłodna i nieprzyjemna aura zostanie z nami przez kolejne tygodnie.

Zima zaatakuje jeszcze przed weekendem

Najnowsze prognozy wskazują na prawdziwy atak zimy, który od piątku czeka mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Na południe Śląska, Małopolski i Podkarpacia spadną tony śniegu. Przez kolejne dni na wyżej położonych terenach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o nawet kilkadziesiąt centymetrów.

W najbliższym czasie najchłodniej będzie na południowym wschodzie Polski. Tam spadnie też najwięcej śniegu IMGW materiał zewnętrzny

Intensywne opady śniegu na południowym wschodzie potrwają przez cały weekend. Tam w wielu miejscach biały puch może utrzymać się dłużej, ponieważ będą to najchłodniejsze regiony kraju.

Pod koniec weekendu na wyżej położonych terenach miejscami może przybyć nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu IMGW materiał zewnętrzny

Ochłodzenie najmocniej odczuwalne będzie na północnym wschodzie kraju i w weekend nawet w ciągu dnia miejscami może być do -2, -1 st. C. W poniedziałek podobne wartości mogą się utrzymywać za dnia na północnym wschodzie Polski.

Następnie nastąpi wyraźna zmiana: zrobi się cieplej w całej Polsce. Od wtorku temperatury wzrosną, dochodząc do 5 stopni na południowym zachodzie oraz 8 w rejonie Podkarpacia. Cieplejszy epizod potrwa do środy włącznie - kolejne dni znowu będą chłodniejsze. Na południu i wschodzie będzie niewiele więcej niż zero stopni.

Po weekendzie na krótko się ociepli. Ta zmiana nie potrwa jednak długo IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe, że do końca listopada będzie chłodno, z temperaturami niższymi niż zazwyczaj.

Pogoda długoterminowa. Zimny koniec miesiąca, potem zmiana

O tym, że pod koniec listopada będziemy mieli do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem, możemy się przekonać po przyjrzeniu się prognozie długoterminowej na kolejne tygodnie.

Z najnowszych danych IMGW wynika, że koniec miesiąca będzie wyraźnie chłodniejszy niż zwykle. W ostatnich dniach listopada na południu i zachodzie średnie temperatury mogą być o ponad trzy stopnie niższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

Do końca listopada temperatury będą wyraźnie niższe od średniej. Nieco chłodniejsza niż zwykle może być też pierwsza połowa grudnia IMGW materiał zewnętrzny

Sytuacja powinna wrócić do normy w grudniu. W pierwszej połowie ostatniego miesiąca roku temperatury będą zbliżone do normy, choć w wielu miejscach mogą być od niej nieco niższe. Ostatnie tygodnie grudnia według prognoz raczej nie powinny przynieść większych odchyleń od normy, z wyjątkiem części Pomorza - tam lokalnie może być o około dwa stopnie cieplej od średniej.

Warto jednak pamiętać, że jest to pogoda długoterminowa, więc obarczona jest dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na znacznie krótszy okres, nie dłuższy niż tydzień.

-----

Budka: Skrajną hipokryzją jest obrażanie Czarzastego Polsat News Polsat News