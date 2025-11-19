W części Polski będzie więcej zimy niż jesieni. Jednoznaczne prognozy

Jakub Wojciechowski

Niektóre drogi i chodniki mogą się zabielić. W środę na północy Polski popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W tej części kraju pogoda będzie najgorsza przez cały dzień. Po zmroku z kolei trzeba uważać na silny mróz, który lokalnie sięgnie -8 stopni Celsjusza.

W środę trzeba się liczyć z opadami śniegu nie tylko w górach. Biało może się zrobić w części Pomorza, Warmii i Mazur oraz na Podlasiu
W środę trzeba się liczyć z opadami śniegu nie tylko w górach. Biało może się zrobić w części Pomorza, Warmii i Mazur oraz na PodlasiuPAP/Grzegorz Momot/IMGWmateriał zewnętrzny

Poranek na południu kraju okazał się wyjątkowo mroźny. W Zakopanem o godz. 7:00 było -7,6 st. C, a w wielu miejscach w Małopolsce, na Podkarpaciu i lokalnie na Śląsku w tym czasie zanotowano około około cztery stopnie poniżej zera. W ciągu dnia będzie chłodno i miejscami sypnie śniegiem, zaś w nocy wrócą siarczyste mrozy - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdecydowanie gorzej na północy

Pogoda od początku tygodnia nie zachwyca, przynosząc opady deszczu i śniegu w wielu miejscach. Środa nie przyniesie większej zmiany na lepsze. Czeka nas pochmurny i miejscami mokry dzień. Na więcej rozpogodzeń możemy liczyć w południowej części kraju.

Na północy Polski lokalnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Strefa gorszej pogody rozciągnie się od Pomorza, przez Warmię i Mazury po Podlasie. Nie będą to silne opady, jednak w połączeniu z niskimi temperaturami sprawią, że aura w tej części kraju nie zachwyci.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami opadów, pokrywą chmur oraz temperaturą i ciśnieniem atmosferycznym na tle regionów i miast. Różnokolorowa legenda pokazuje intensywność opadów.
Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w środę skupią się w północnej części kraju. Spokojniej w ciągu dnia będzie na południuWXChartsmateriał zewnętrzny

Termometry pokażą od 1 stopnia na południowych krańcach Małopolski, około 3-4 na Podlasiu do około 5-6 stopni Celsjusza w centrum i na południu. Temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu i terenach podgórskich Sudetów porywisty. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

    Pogoda nie wszędzie będzie łaskawa, w nocy kolejne mrozy

    Pogoda w pierwszej części dnia będzie niekorzystna w praktycznie całej Polsce. Z czasem warunki poprawią się do korzystnych na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie jednak przez całą środę pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nas organizm.

    Mapa Polski podzielona na kilka stref zróżnicowanych kolorystycznie, przedstawiająca prognozę biometeorologiczną na 19 listopada 2025 roku z różnymi oznaczeniami dotyczącymi korzystności warunków biometeorologicznych.
    Rano pogoda będzie niekorzystna w całej Polsce. Sytuacja z czasem poprawi się na południowym wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca temperatura zdecydowanie spadnie i wrócą silne mrozy. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie trzeba się liczyć z wartościami do -8, -5 stopni Celsjusza. Na wschodzie mróz będzie lżejszy i sięgnie -3, -1 st. C, a na zachodzie i Wybrzeżu będzie nieco powyżej zera.

