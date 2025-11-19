Poranek na południu kraju okazał się wyjątkowo mroźny. W Zakopanem o godz. 7:00 było -7,6 st. C, a w wielu miejscach w Małopolsce, na Podkarpaciu i lokalnie na Śląsku w tym czasie zanotowano około około cztery stopnie poniżej zera. W ciągu dnia będzie chłodno i miejscami sypnie śniegiem, zaś w nocy wrócą siarczyste mrozy - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdecydowanie gorzej na północy

Pogoda od początku tygodnia nie zachwyca, przynosząc opady deszczu i śniegu w wielu miejscach. Środa nie przyniesie większej zmiany na lepsze. Czeka nas pochmurny i miejscami mokry dzień. Na więcej rozpogodzeń możemy liczyć w południowej części kraju.

Na północy Polski lokalnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Strefa gorszej pogody rozciągnie się od Pomorza, przez Warmię i Mazury po Podlasie. Nie będą to silne opady, jednak w połączeniu z niskimi temperaturami sprawią, że aura w tej części kraju nie zachwyci.

Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w środę skupią się w północnej części kraju. Spokojniej w ciągu dnia będzie na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Termometry pokażą od 1 stopnia na południowych krańcach Małopolski, około 3-4 na Podlasiu do około 5-6 stopni Celsjusza w centrum i na południu. Temperatury odczuwalnej nie obniży znacząco wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu i terenach podgórskich Sudetów porywisty. Wysoko w Sudetach porywy mogą osiągać do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

Pogoda nie wszędzie będzie łaskawa, w nocy kolejne mrozy

Pogoda w pierwszej części dnia będzie niekorzystna w praktycznie całej Polsce. Z czasem warunki poprawią się do korzystnych na południowym wschodzie. Na północnym zachodzie jednak przez całą środę pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nas organizm.

Rano pogoda będzie niekorzystna w całej Polsce. Sytuacja z czasem poprawi się na południowym wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca temperatura zdecydowanie spadnie i wrócą silne mrozy. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie trzeba się liczyć z wartościami do -8, -5 stopni Celsjusza. Na wschodzie mróz będzie lżejszy i sięgnie -3, -1 st. C, a na zachodzie i Wybrzeżu będzie nieco powyżej zera.

