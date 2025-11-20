Pierwsze godziny dnia okazały się mroźne, zwłaszcza na wschodzie i południu. O godz. 7:00 najzimniej było w Zakopanem, gdzie termometry pokazały -4,4 st. C. Zimno było też między innymi na południu Mazowsza, gdzie zanotowano -3,2 st. C. Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda w czwartek nie zachwyci.

Zero stopni w ciągu dnia, opadów nie zabraknie

Od początku tygodnia jest pochmurnie, mokro, z przelotnymi opadami śniegu również na nizinach. W czwartek nie będzie inaczej.

Niżową aurę najmocniej odczują mieszkańcy północnej części Polski, gdzie lokalnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W centrum i na wschodzie pod tym względem powinno być spokojniej. Na terenach podgórskich i w górach spadnie śnieg.

Temperatury nie zachwycą, zwłaszcza w rejonie Podlasia - tam w ciągu dnia będzie koło zera stopni. Lepiej będzie w centrum i na zachodzie, gdzie będzie 5 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do 9 stopni Celsjusza.

Niż Talat w czwartek przyniesie do Polski pochmurną i mokrą aurę. Najbardziej będzie to odczuwalne w północno-zachodniej części kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na Wybrzeżu podmuchy mogą osiągać do około 65 km/h. Najmocniej powieje wysoko w Karpatach: do 90 km/h i tam porywy mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda nie będzie idealna, noc może być bardziej wymagająca

Z powodu mocniejszych opadów w północno-zachodniej Polsce w czwartek warunki będą przeważnie niekorzystne. W pozostałych regionach w ciągu dnia będą one obojętne, choć z czasem stopniowo pogorszą się do niekorzystnych.

Przez cały czwartek niekorzystne warunki utrzymają się na północnym wschodzie. Po południu i wieczorem pogorszą się one w centrum i na wschodzie Polski IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca pogoda jeszcze się pogorszy. W nocy wrócą opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i południowym wschodzie Polski. Na Wybrzeżu suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy.

W górach spadnie więcej śniegu: rano na Podhalu jego warstwa może się zwiększyć o około 7 cm, a wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć około 15 cm. Wrócą mrozy, które w rejonach podgórskich sięgną -6 stopni, a w większości kraju będzie od -3 st. C do zera. Wysoko w Tatrach będzie wiało z prędkością do 100 km/h.

