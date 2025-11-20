Do Polski dociera Talat. Mocno wpłynie na pogodę
Od deszczu i śniegu nie odpoczniemy, a miejscami w ciągu dnia nie będzie więcej niż zero stopni. Do tego dojdą nieprzyjemne podmuchy wiatru, osiągające ponad 60 km/h. Taką pogodę w czwartek przyniesie do naszego kraju niż Talat. Jeszcze gorzej będzie w nocy, kiedy spadnie więcej śniegu i wrócą mrozy.
Pierwsze godziny dnia okazały się mroźne, zwłaszcza na wschodzie i południu. O godz. 7:00 najzimniej było w Zakopanem, gdzie termometry pokazały -4,4 st. C. Zimno było też między innymi na południu Mazowsza, gdzie zanotowano -3,2 st. C. Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda w czwartek nie zachwyci.
Zero stopni w ciągu dnia, opadów nie zabraknie
Od początku tygodnia jest pochmurnie, mokro, z przelotnymi opadami śniegu również na nizinach. W czwartek nie będzie inaczej.
Niżową aurę najmocniej odczują mieszkańcy północnej części Polski, gdzie lokalnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W centrum i na wschodzie pod tym względem powinno być spokojniej. Na terenach podgórskich i w górach spadnie śnieg.
Temperatury nie zachwycą, zwłaszcza w rejonie Podlasia - tam w ciągu dnia będzie koło zera stopni. Lepiej będzie w centrum i na zachodzie, gdzie będzie 5 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do 9 stopni Celsjusza.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na Wybrzeżu podmuchy mogą osiągać do około 65 km/h. Najmocniej powieje wysoko w Karpatach: do 90 km/h i tam porywy mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Pogoda nie będzie idealna, noc może być bardziej wymagająca
Z powodu mocniejszych opadów w północno-zachodniej Polsce w czwartek warunki będą przeważnie niekorzystne. W pozostałych regionach w ciągu dnia będą one obojętne, choć z czasem stopniowo pogorszą się do niekorzystnych.
Po zachodzie słońca pogoda jeszcze się pogorszy. W nocy wrócą opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i południowym wschodzie Polski. Na Wybrzeżu suma opadów może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy.
W górach spadnie więcej śniegu: rano na Podhalu jego warstwa może się zwiększyć o około 7 cm, a wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć około 15 cm. Wrócą mrozy, które w rejonach podgórskich sięgną -6 stopni, a w większości kraju będzie od -3 st. C do zera. Wysoko w Tatrach będzie wiało z prędkością do 100 km/h.
