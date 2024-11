Sprawa zabójstwa Jolanty Brzeskiej. Trzy hipotezy, zero konkretów

Cała paleta podjętych działań nie przyniosła jednak efektu w postaci bezsprzecznego ustalenia przebiegu wydarzeń feralnego dnia 2011 roku. To nie pozwoliło natomiast wskazać, czy i która z branych pod uwagę hipotez była prawdziwa. Prokuratorzy zaznaczyli, że postępowanie było prowadzone "w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa zabójstwa". "Prokurator przyjął w postanowieniu o umorzeniu śledztwa, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie zabójstwa Jolanty Brzeskiej poprzez jej podpalenie" - czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Sprawa zabójstwa Jolanty Brzeskiej. Jan Śpiewak: kompromitacja państwa

Swojego oburzenia decyzją gdańskiej prokuratury nie kryje dr Jan Śpiewak, aktywista miejski i działacz społeczny bardzo mocno zaangażowany w sprawę wyjaśniania afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. - To jest kompromitacja państwa polskiego! - nie przebiera w słowach. - To uzasadnienie prokuratury podnosi mi ciśnienie. Rozumiem, że prokuratorzy uważają, że Brzeska sama pojechała do Lasu Kabackiego, sama się podpaliła, a potem sama ukryła kanister? - ironizuje.