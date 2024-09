Zniknął z dnia na dzień, służby zlekceważyły sprawę. Nowe ustalenia

O zaginięciu Mariusza pisaliśmy w Interii na początku września. 25-letni chłopak w styczniu 2015 roku wyszedł ze sklepu w Niepołomicach i miał jechać autobusem do pobliskiej miejscowości, gdzie mieszkał. Do pojazdu jednak nie wsiadł.

To tylko część pojawiających się tej sprawie wątków. Pytań pozostających bez odpowiedzi jest wiele , jak choćby to dotyczące alibi Klaudii i tego, gdzie przebywała w noc zaginięcia.

Zniknął z dnia na dzień. Wiele niewyjaśnionych wątków

Teraz w całej sprawie głos zabrała prokuratura. Okazuje się, że śledczy zlekceważyli wiele sygnałów wskazujących, że doszło do przestępstwa. - Nie dziwi mnie. Prokurator założył, że chłopak pewnie gdzieś sobie wyjechał, sprawę umorzył, statystyki się zgadzają. A to, że nie ma młodego chłopaka? To tylko nic nie znaczący szczegół. Tak to niestety działa. Rutyna - mówi jeden z policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, prosząc o anonimowość.