Sędzia wskazał, że wyrok może zostać zaskarżony w trybie kasacyjnym, na razie jest on prawomocny .

Krakowski Sąd Okręgowy we wrześniu 2022 roku uznał Roberta J. za winnego zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. i skazał go na dożywocie . Obrona domaga się uniewinnienia, z kolei prokuratura wniosła o "uzupełnienie kwalifikacji czynu".

Z kolei adwokat zamordowanej Jan Znamiec podkreślał, że rodzina liczy na zakończenie sprawy i wyjaśnienie , co tak naprawdę się wydarzyło.

W trakcie odczytywania swojego oświadczenia mężczyzna twierdził, że nigdy nie spotkał zamordowanej, mimo to organy ścigania wmawiały mu, że dopuścił się zbrodni. - Krzyczę do was: Uwierzcie mi, że tego nie zrobiłem - przekonywał.