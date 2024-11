Śmierć Jolanty Brzeskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo

Decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego śmierci Jolanty Brzeskiej podjął prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku . Stało się to 28 października, a poinformowano o tym w poniedziałek.

Jolanta Brzeska. Śledztwo ws. śmierci umorzone

Zdaniem prokuratury "to wszystko nie pozwoliło jednak na ustalenie stanu faktycznego , bezsprzecznie przemawiającego za uznaniem jednej z wersji zdarzenia". Jak wskazała, postępowanie było prowadzone "w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa zabójstwa". "Prokurator przyjął w postanowieniu o umorzeniu śledztwa , że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie zabójstwa Jolanty Brzeskiej poprzez jej podpalenie" - podano.

Co wydarzyło się w Parku Kultury? Świadek widział "gesty przypominające taniec"

Materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, opinii biegłych - których było ponad 50 - oraz zgromadzone dokumenty i zapisy monitoringu nie pozwoliły w opinii prokuratury na ustalenie "w sposób nie budzący wątpliwości" z jakiego powodu doszło do podpalenia i śmierci Jolanty Brzeskiej. Dowody zebrane w toku sprawy uznano jedynie za "poszlaki", które nie pozwalają na rozstrzygnięcie czy doszło np. do zabójstwa czy nieszczęśliwego wypadku. Nie ma również jednoznacznych dowodów na to, że pokrzywdzona targnęła się na swoje życie.