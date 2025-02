Za kandydaturą Marka Asta głosowało łącznie 173 posłów . Było to 170 przedstawicieli PiS i trzech Republikanów. Przeciwnych tej kandydaturze było 224 parlamentarzystów . Wstrzymało się 13 głosujący, wszyscy to posłowie Konfederacji.

Głosowanie ws. kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Polski2050 o wyrokach pod dyktando PiS

- Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najważniejszych organów państwa. Oprócz tych kompetencji, które z Trybunałem są kojarzone, stwierdza on m.in. o przejściowej niemożliwości wykonywania urzędu prezydenta. Czy w czasach tak niespokojnych, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, jesteście państwo gotowi na to, żeby wyeliminować tak ważny organ państwa? (...) Apeluję do resztek waszego rozsądku, poprzecie kandydatów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość - stwierdził.