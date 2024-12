Bogdan Święczkowski prezesem Trybunału Konstytucyjnego

- Prezydent podkreślił, że jego zdaniem Święczkowski "znakomicie" wywiązywał się na przestrzeni lat ze stawianych mu zadań. - Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, że ma pan absolutnie pełne kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do tego, by funkcję prezesa TK wykonać najlepiej, jak to tylko możliwe - ocenił.