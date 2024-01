Kraków. Mężczyzna wrzucił do puszki WOŚP 100 tys. zł

W niedzielę, podczas popołudniowej konferencji prasowej Jerzy Owsiak przekazał, że w Krakowie anonimowy darczyńca wrzucił do puszki 100 tys. zł. Szefowa krakowskiego sztabu WOŚP Edyta Biel w rozmowie z PAP przekazała, że "pan podszedł do wolontariuszek, które były na Rynku z golden retrieverami, psami zaangażowanymi w akcję WOŚP".

"Anonimowy" darczyńca na krakowskim rynku. To znany youtuber

- Dziś rzeczywiście 32. Finał WOŚP. A jak finał, to już swego rodzaju tradycja już na tym kanale, że zrobimy coś, żeby było fajnie. W związku z tym, że już kilka razy w historii tego kanału coś się faktycznie działo, to wolontariusze wiedzą, że można się nas spodziewać, więc postanowiłem przyodziać kamuflaż - mówi na nieco ponad siedmiominutowym filmie Budda.

W materiale pokazano, jak wyglądał proces przygotowywania do akcji. Co sprawiło, że youtuber był nie do rozpoznania? Na jego twarz nałożono dziewięcioczęściowy zestaw protetyków silikonowych, aby postarzeć wygląd . Doczepiono także sztuczne brwi i wąsy, a dodatkowo Budda założył odpowiednie ubrania i przechadzał się po krakowskim rynku wspomagając się laską.

- Mam taką delikatną sprawę, dlatego chciałem troszeczkę na boku. Przygotowywałem się do tego przez kilka lat i chciałbym do pani puszki przekazać większą kwotę - mówił "starszy mężczyzna" do wolontariuszki. Kiedy darczyńca podał, jaką kwotę umieszczają do puszek, wolontariusze nie kryli zaskoczenia.