Poinformował również o niecodziennym incydencie w Olsztynie, gdzie podczas kwesty doszło do kradzieży puszki z pieniędzmi. - Hej, oddajcie skarbonkę, którą rąbnęliście ze sklepu! Oddajcie skarbonkę, nic wam z tego nie przyjdzie. Ale to jeden, jedyny wyjątek, a 120 tys. wolontariuszy robi superrobotę, za co im dziękujemy - poinformował prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.