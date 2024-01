32. Finał WOŚP. Światełko do nieba. "Gramy na wszystkich kontynentach"

Podczas odliczania do światełka do nieba na scenie wraz z Owsiakiem zjawił się m.in. prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. - Gramy na całym świecie, gramy na obu biegunach - północnym i południowym - gramy pod równikiem, na wszystkich kontynentach. To taki moment, kiedy mówimy o sobie dobrze. Kiedy się uśmiechamy i tworzymy Polskę, która jest dla nas wszystkich. Niech to nie skończy się jutro, niech nie skończy się za tydzień. Niech to będzie z nami przez cały rok - do następnego Finału - mówił Jerzy Owsiak.