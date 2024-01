WOŚP 2024. Fiat seicento ze stłuczki z limuzyną premier Szydło

Jak co roku uwagę zwracają charytatywne aukcje, które towarzyszą finałowi. Można wygrać tu wizyty w ciekawych miejscach, spotkania z celebrytami, ludźmi sportu, kultury oraz politykami. Sprawdziliśmy najciekawsze z propozycji. Obecnie na aukcjach związanych z finałem WOŚP trzeba zapłacić za słynnego fiata seicento Sebastiana Kościelnika, którym 10 lutego 2017 r. miał stłuczkę z rządową limuzyną ówczesnej premier Beaty Szydło.

Oświęcimianin dopiero po sześciu latach od feralnego zdarzenia otrzymał zwrot pojazdu. Od początku deklarował, że chce, aby samochód przysłużył się dobrej sprawie i dlatego postanowił wystawić go na aukcję WOŚP-u.

"Płuca po pandemii" 32. finał WOŚP. Najciekawsze aukcje

Jednym z hitów aukcji WOŚP jest motocykl, który postanowił zlicytować żużlowiec Bartosz Zmarzlik . Czterokrotny mistrz świata przeznaczył na licytację motocykl, na którym startował w 2023 r. Po kilku dniach cena sprzętu Zmarzlika osiągnęła oszałamiającą cenę. Obecnie to ponad 100 tys. złotych.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także czerwona sukienka, w której tenisistka Iga Świątek wystąpiła podczas sesji zdjęciowej przed październikowym WTA Finals w meksykańskim Cancun. Do kreacji, którą zaprojektowała Magda Butrym , dołączony będzie autograf liderki światowego rankingu tenisistek z dedykacją. Jak na razie aukcja osiągnęła 68,3 tys. złotych.

Prezydent Duda i premier Tusk grają z orkiestrą

Jak co roku, prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda włączyli się w zbiórkę WOŚP. Prezydent przekazał zestaw porcelany do espresso, zaś jego małżonka - złotą wieczorową suknię wyszywaną cekinami. Pani prezydentowa była ubrana w tę suknię podczas mikołajkowego spotkania z dziećmi w Pałacu Prezydenckim w 2022 r.

Z Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra też Donald Tusk. Premier wystawił na aukcję automatyczny, pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego. Polski generał otrzymał go w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Polityk dołożył do aukcji książkę historyczną "Upadek Cesarstwa Rzymskiego". Zestaw ten osiągnął cenę ponad 50 tys. złotych.