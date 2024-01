Jedna z najdziwniejszych aukcji WOŚP. "To przypomnienie"

W podsumowaniach będzie to zapewne jeden z najdziwniejszych przedmiotów na aukcjach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po co bowiem komuś zardzewiały drut kolczasty? Nie chodzi jednak o sam przedmiot, ale jego pochodzenie - był on częścią ogrodzenia na granicy między Koreą Północną a Południową.