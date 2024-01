WOŚP 2024. Szymon Hołownia, Donald Tusk

Premier Donald Tusk za zgodą Zbigniewa Sztranca wystawia na aukcję pamiątkowy automatyczny ołówek. Należał do generała Władysława Sikorskiego, który to otrzymał go podczas podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ołówek jest pozłacany i zdobi go dedykacja "Wodzowi narodu Leon Walkowicz 1940 rok". Zwycięzca wraz z ołówkiem otrzyma książkę "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" autorstwa Petera Heathera wraz z dedykacją od premiera. W tej chwili cena przekracza 50 tys. zł.