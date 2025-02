"My już wykonaliśmy swoje". Trzaskowski jasno o pakcie migracyjnym

Forsowany przez Unię Europejską pakt migracyjny budzi skrajne emocje. Były premier Mateusz Morawiecki ocenił, że premier Donald Tusk kłamał w żywe oczy deklarując, że Polska będzie zwolniona z mechanizmu przymusowej relokacji. Do sprawy odniósł się w Polsat News kandydat prezydenta Rafał Trzaskowski.

Pakt migracyjny. Rafał Trzaskowski: My już zrobiliśmy wystarczająco wiele

- Bezczelność premiera Morawieckiego jest po prostu nieprawdopodobna. On nie ma żadnego pojęcia o polityce europejskiej. Niczego dla Polski nie wynegocjował, żadnej rzeczy nie zablokował. Wszystko podpisywał w ciemno i nie był w stanie uzyskać od Unii Europejskiej jakiejkolwiek pomocy - ocenił Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń". Reklama

Prezydent stolicy przypomniał, że politycy KO głosowali przeciw paktowi migracyjnemu, a premier Tusk zapowiedział, że Polska nie nie będzie go implementowała.

- Ja od wielu miesięcy, o ile nie od lat mówię, że my już wykonaliśmy swoje, jeśli chodzi o europejską politykę migracyjna, bo pomogliśmy milionom Ukraińców - stwierdził.

- Niech nikomu w Europie się nie wydaje, że będzie nas do czegokolwiek zmuszał. Nie ma zgody na to, żeby wcielać w życie jakiekolwiek postanowienia z tego paktu, które dotycząc relokacji - podkreślił. - My już zrobiliśmy wystarczająco wiele - dodał.

Rafał Trzaskowski o "wystawieniu rachunku" UE

Prowadzący program Bogdan Rymanowski przypomniał jednak wypowiedź unijnego komisarza ds. migracji Magnusa Brunnera, który stwierdził, że Polska nie będzie wyłączona z paktu migracyjnego i albo przyjmie 30 tys. migrantów, albo będzie musiała zapłacić 20 tys. euro kary za jednego nieprzyjętego.

- Komisarz Brunner musi wziąć pod uwagę, że jeżeli my wystawilibyśmy rachunek za wszystkich Ukraińców, których przyjęliśmy, to UE musiałaby nam przelać miliardy - ocenił Trzaskowski. Reklama

- My naprawdę mamy bardzo mocne argumenty w ręku i w przeciwieństwie do PiS-u umiemy ich używać - powiedział.

- Jasno mówimy, że nie ma zgody na postanowienia tego paktu dotyczące jakiejkolwiek relokacji. Niech UE zajmie się wzmacnianiem swoich zewnętrznych granic - dodał.

Według niego Bruksela "musi wziąć pod uwagę nasze argumenty". - W kwestii polityki migracyjnej żadne inne państwo w tej chwili nie bierze na siebie tyle odpowiedzialności co Polska. My pomogliśmy setkom tysięcy Ukraińców. (...) UE przez wiele, wiele miesięcy nie mogła się "wykokosić" z pieniędzmi i my dostaliśmy wcześniej środki ze Stanów Zjednoczonych przez ONZ niż z UE - przypomniał.

- W tej sprawie to my możemy rozliczać UE z tego, jak postępowała jeśli chodzi o szybką pomoc ws. przyjmowania uchodźców. My naprawdę mamy bardzo silne argumenty w tej sprawie - powiedział.

- Nie zastosujemy się do tych zobowiązań dotyczących relokacji, bo zrobiliśmy swoje - podkreślił.

Pakt migracyjny. Czy Polska będzie musiała przyjąć imigrantów?

14 maja 2024 roku ministrowie finansów państw unijnych ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny, przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier. Pakt ma kompleksowo regulować sprawy migracji w Unii Europejskiej, w tym kwestie związane z pomocą udzielaną krajom pod presją migracyjną. Nowe przepisy mają m.in. rozłożyć odpowiedzialność za zarządzanie migracją w Unii pomiędzy wszystkie kraje członkowskie. Reklama

Ma temu służyć mechanizm obowiązkowej solidarności, który zakłada rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. osób. Ma on polegać na udzielaniu wsparcia krajom znajdującym się pod presją migracyjną przez pozostałe państwa członkowskie. Alternatywnie państwa unijne będą mogły zapłacić 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych UE.

We wtorek rzecznik KE Markus Lammert przypomniał , że "prawo UE jest wiążące dla państw członkowskich i pakt migracyjny, w związku z jego wejściem w życie, także jest obowiązującym prawem". Zaznaczył jednak, że pakt zapewnia elastyczność np. wobec krajów znajdujących się pod presją migracyjną.

W odpowiedzi na te słowa premier Donald Tusk podkreślił, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego ani żadnego innego zapisu, który miałby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich.

Podkreślił, że jest to decyzja definitywna. - I nie ma co robić z tego polityki - dodał. Reklama

