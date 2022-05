W piątek 27 maja w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z warszawskiej piekarni, na którym klientka - krytykuje i obraża sprzedawczynię - obywatelkę Ukrainy.

Awantura w piekarni. "Won z mojego kraju"

Na filmie opublikowanym na Instagramie słychać, jak klientka stwierdza, że sprzedawczyni wskazuje jej "niewłaściwy chleb". Kasjerka zaczęła się bronić, odpowiadając, że wskazała prawidłowy produkt, co wyraźnie oburzyło i rozzłościło klientkę.



Kobieta po krótkiej wymianie zdań zaczęła rzucać wyzwiskami, krzycząc też do sprzedawczyni: "Won z mojego kraju. Ty będziesz mi rządzić?", "Jedźcie do swojego kraju, bo robicie takie zamieszanie w naszym, że to się w głowie nie mieści".

Reklama

Opublikowane w sieci nagranie pełne jest przekleństw i wyzwisk o charakterze ksenofobicznym. Dlatego nasza redakcja nie zdecydowała się na jego publikację.

"Zwykła rozmowa zmieniła się w wylew złości"

- Jak wszedłem do sklepu, to już się coś działo między tą panią a kasjerką. Rozmawiały na temat chleba. Na początku nie rozumiałem, o co chodzi. Chwilę to trwało, a ja spieszyłem się do pracy, więc podszedłem do nich bliżej, żeby lepiej usłyszeć - relacjonuje w rozmowie z Interią pan Aleksander, autor nagrania, z pochodzenia Białorusin.

Jak opisuje, klientka z każdą sekundą stawała się coraz bardziej agresywna. - Wyzywała kasjerkę między innymi od "banderowców". Zwykła rozmowa zmieniła się w wylew złości - mówi mężczyzna.

"Nie chce się zniżać do takiego poziomu"

Aleksander dodaje też, że po zakończeniu nagrywania wspomniana klientka zachęcała go do "wypowiedzenia się na temat kasjerki".

- Skończyłem nagrywać i pani z Polski chciała, żebym coś dodał od siebie, też coś powiedział o kasjerce. Nie ma szans, żebym tak mówił. Nie chce się zniżać do takiego poziomu - podkreśla autor nagrania.