- To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej od czasu wybuchu wojny . Cieszę się panie prezydencie, że to właśnie Polska, właśnie Warszawa jest miejscem takiej wizyty. To krótka wizyta; wiemy, że musi pan wrócić do Kijowa - powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej prezydentów Polski i Ukrainy.

Polski przywódca podkreślił, że głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo, a nasz kraj jest trzecim w kolei państwem pod względem ilości wysyłanej pomocy wojskowej Ukrainie. - Rosja chce ponownie odbudować swoją strefę wpływów, a Ukraina stawiła temu czoła. Zapewniam, że będziemy was wspierać - oznajmił Duda.

Andrzej Duda oświadczył, że partnerstwo polsko-ukraińskie jest dziś silne i zaznaczył, że nie mnie w naszych relacjach tematów tabu. - Historia też była przedmiotem naszych rozmów. Musimy budować nasze relacje w oparciu o rzetelną politykę pamięci - powiedział prezydent RP.

Prezydent dodał, że Polska jest największym partnerem gospodarczym Ukrainy a Warszawa dalej będzie "mocno wspierać starania Ukrainy w drodze do UE i NATO".

Wołodymyr Zełenski: Chcemy, by Polska brała udział w odbudowie Ukrainy

- Chcemy wam podziękować, że jesteście naszym silnym sąsiadem, który nie pozwolił i pozwala nam się złamać. Wiecie, że jeśli Ukraina upadnie, to Rosja nie poprzestanie i pójdzie dalej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca oświadczył, że "niczego nie oddamy - naszych dzieci i niepodległości naszego państwa". - Jesteśmy bezkompromisowi w tej wojnie i bezkompromisowi w naszej przyjaźni. To ważne dla naszej przyjaźni, także osobistej. To ma również znaczenie dla naszej wspólnej historii - zapewnił.

- W okopach w Ukrainie są silni ludzie. Wasz pakiet obronny pomoże im w walce z Rosją. Ta walka to walka o przyszłość także waszych dzieci - dzieci Europy - dodał Zełensk.

Prezydent stwierdził, że jego kraj "jest zainteresowany tym, by Polska brała udział w odbudowie Ukrainy". - Wy Polacy pomagaliście nam od pierwszych dni wojny, przyjmowaliście naszych ludzi. Nie możemy o tym zapomnieć, gdy dojdzie do odbudowy. Nie zapomnimy o tym. Kłaniam wam się głęboko - zakończył.

Nowy traktat polsko-ukraiński. Andrzej Duda: Trwają zaawansowane prace

Podczas pytań od dziennikarzy obaj prezydenci podkreślili, że zarówno Warszawa, jak i Kijów chcą, by po wojnie granica polsko-ukraińska nie była barierą dla obywateli obu państw.

- Nasza trudna historia woła o taką przyjaźń ponad narodami. Dziś mamy jedyną w swoim rodzaju szansę - chcemy wypracować nowy traktat polsko-ukraiński, pracujemy nad tym, prace trwają i są zaawansowane - oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Wołodymyr Zełenski został zapytany przez ukraińskie media o sytuację w Bachmucie. Jak przekazał prezydent, Rosjanie nie kontrolują miasta, lecz "sytuacja jest najtrudniejsza w całej Ukrainie". - Najważniejsze dla nas jest zachowanie przy życiu naszych żołnierzy. Jeśli ich życie będzie zagrożone, generał na miejscu podejmie właściwe decyzje - zapewnił ukraiński lider.

- Jestem wdzięczny, że polscy dziennikarze, polscy politycy i polskie społeczeństwo jest zjednoczone we wspieraniu Ukrainy - podziękował Zełenski.

Andrzej Duda powiedział, że Polska przekazała Ukrainie dotychczas osiem MiG-ów. - Jesteśmy wstanie dostarczyć sześć kolejnych w najbliższym czasie; możemy przekazać także nasze MiG-i dostosowane do standardów NATO, po zgodzie Sojuszu - dodał polski prezydent.

Rozmowy delegacji Polski i Ukrainy w Pałacu Prezydenckim

- Głęboko wierzymy w to, że odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż była - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas rozmów delegacji Polski i Ukrainy w Pałacu Prezydenckim. - Patrzymy w dalszą przyszłość, by wygenerować polsko-ukraińską współpracę na kolejne lata - dodał.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Kijów będzie w nieodległym czasie formalnym członkiem wspólnoty zachodniej, a także zapewnił, że Polska dalej będzie wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją .

- Chcemy podziękować, że dalej wspieracie nas na polu walki. To bardzo ważne i wymagające wyzwanie. Mam nadzieję, że druga armia świata stanie się w końcu ostatnią - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent podziękował Andrzejowi Dudzie za wstawiennictwo na drodze Kijowa do Unii Europejskiej. - Z UE wiążą nas nasze wartości, których bronimy w tej wojnie. Wiąże nas też nasza gospodarka. Chcielibyśmy, żeby polski biznes pomógł nam w odbudowie - zapewnił.