Szczegóły wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i agenda jego spotkań są trzymane w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Plan ciągle się zmienia i, jak słyszymy w Pałacu Prezydenckim, do ostatniej chwili będą nanoszone zmiany co do planowanych spotkań, ich miejsc i godzin.

Zełenski w Polsce. Pierwsza oficjalna wizyta

To pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od wybuchu wojny i pierwsza, w której towarzyszyć mu będzie małżonka Ołena Zełenska. Poprzednie wizyty po 24 lutego miały charakter roboczy, nie były więc objęte całym ceremoniałem, obowiązującym podczas wizyt głów państw.

Reklama

Mówił o tym wczoraj Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. - Tutaj mówimy o wizycie oficjalnej, po drugie będzie też ten element natury publicznej. Prezydent Zełenski chce też powiedzieć kilka słów do Polaków w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim roku, jak Polacy pomagają Ukrainie, jak pomagali uchodźcom na granicy, później przyjmując ich do swoich domów. Myślę, że taki jest cel tego spotkania - przekazał w radiu RMF FM.

Prezydent Ukrainy pojawi się w Polsce na zaproszenie Andrzeja Dudy. To polski prezydent i jego kancelaria są gospodarzami tej wizyty.



Obaj prezydenci utrzymują zażyłe relacje od czasu wybuchu wojny. Prezydent Duda odwiedził Kijów 23 lutego 2022 roku, w przeddzień ataku Rosji na Ukrainę. O kulisach przyjaźni obu prezydentów pisaliśmy w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie.

W planach wizyty Zełenskiego w Polsce jest także spotkanie z Mateuszem Morawieckim. Rozmowy z polskim premierem mają dotyczyć zarówno sytuacji na froncie jak i kwestii bezpieczeństwa w regionie. Tematem rozmów będzie także warty nawet kilka miliardów złotych kontrakt na Rosomaki, które mają trafić na Ukrainę.