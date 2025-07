Posiedzenie Trybunału Stanu nie zostało dotąd zwołane mimo regulaminowego obowiązku, co budzi krytykę części sędziów TS.

Pięcioro sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek o zwołanie pełnego składu TS w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Małgorzaty Manowskiej.

Dokument o zwołanie Trybunału Składu został złożony 22 lipca. Wniosek został podpisany przez pięciu sędziów TS: Kamilę Ferenc, Jacka Dubois, Marka Małeckiego, Marcina Radwan-Röhrenschefa i Przemysława Rosatiego. Jest związany z wnioskiem złożonym przez prokuraturę o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczącej Trybunału Stanu, Małgorzaty Manowskiej .

- Złożyliśmy taki dokument, bo chcemy, aby Trybunał Stanu działał konstytucyjnie. Doświadczenia, jakie mamy do tej pory są negatywne - powiedział w rozmowie z Interią jeden z sędziów TS Przemysław Rosati.

W ubiegłą środę prokuratura skierowała równolegle do Sądu Najwyższego i do Trybunału Stanu wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej - pierwszej prezes SN oraz przewodniczącej TS.

20 marca 2024 r. sześciu członków Trybunału Stanu złożyło na ręce Manowskiej wiążący ją wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu TS. Z przepisów regulaminu Trybunału wynika, iż na pisemny wniosek co najmniej piątki członków przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia TS w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Termin minął na początku kwietnia ubiegłego roku - jak ustaliła prokuratura, do dziś nie zostało jednak zwołane takie posiedzenie.