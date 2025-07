Adam Bodnar w liście do Szymona Hołowni odniósł się do swojego udziału w postępowaniu dotyczącym rozpoznania protestów wyborczych w ostatnich wyborach prezydenckich. Jak czytamy w komunikacie, Prokurator Generalny przekazał pismo mając pełną świadomość zwołania przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgromadzenia Narodowego w dniu 6 sierpnia 2025 r., w celu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Adam Bodnar "uznał jednak, że ze względu na wagę wyborów prezydenckich i konstytucyjne prawo do protestu wyborczego, konieczne jest poinformowanie Marszałka Sejmu RP o wszystkich nieprawidłowościach i wątpliwościach prawnych , które wystąpiły w procedurze wyborów prezydenckich".

uniemożliwienie Prokuratorowi Generalnemu zapoznania się z aktami postępowań dotyczących protestów wyborczych w rozsądnym terminie, co narusza art. 96a ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 23 kwietnia 2024 r., poz. 622),

naruszenie uprawnienia Prokuratora Generalnego , jako uczestnika postępowania, do zajęcia stanowiska w sprawie każdego protestu wyborczego poprzez rozpoznanie protestów bez oczekiwania na jego stanowisko, mimo wcześniejszego wyznaczenia terminu do jego złożenie, który nie upłynął,

podjęcie przez IKN i SP SN uchwały w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich bez rozpoznania oraz odniesienia się do wszystkich złożonych protestów wyborczych (wskazanie konkretnych przykładów),

Wybory prezydenckie. Bodnar w piśmie do Hołowni: 17 śledztw w 249 obwodowych komisjach wyborczych

Jak wyliczono w piśmie, obecnie prowadzonych jest 17 śledztw , w ramach których prokuratorzy referenci przeprowadzają czynności procesowe w postaci oględzin kart do głosowania i protokołów głosowania , łącznie w 249 obwodowych komisjach wyborczych .

"Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy" - pisał kilka dni przed swoją decyzją Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 odnosił się wówczas do nieprawidłowości w komisjach wyborczych.