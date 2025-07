Klub parlamentarny PiS poinformował, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiło do prokuratury rejonowej. Według polityków tej partii dotyczy ono, poza szefem rządu Donaldem Tuskiem , także innych funkcjonariuszy publicznych.

Do opublikowanej uchwały dodana została adnotacja mówiąca m.in., że orzecznictwo europejskich trybunałów nie pozwala na uznanie składu SN z tej sprawy za "sąd ustanowiony na mocy ustawy".

W sprawie dodania adnotacji do uchwały Sądu Najwyższego, stwierdzającej ważność wyboru Nawrockiego, zawiadomienie złożyła również I prezes SN Małgorzata Manowska , o czym SN poinformował w czwartek w komunikacie.

Podkreślono w nim, że dodanie tej adnotacji to bezprawna ingerencja władzy wykonawczej i zuchwały atak na niezależność SN. Zawiadomienie prezes Manowskiej w tej sprawie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Do informacji o złożeniu przez I prezes SN zawiadomienia do prokuratury odnosił się w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że adnotacja dodana do uchwały SN funkcjonuje już ponad pół roku, od uchwały Rady Ministrów i "nie wzięła się z powietrza".