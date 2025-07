Co dalej po uchwale Sądu Najwyższego w sprawie wyborów? To kolejny krok

Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi nowego prezydenta zwołuje marszałek Sejmu w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta. Zgodnie z zapowiedzią marszałka izby Szymona Hołowni zwoła on posiedzenie ZN w tym celu na 6 sierpnia, czyli w ostatnim dniu urzędowania obecnego prezydenta Andrzeja Dudy . "Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy" - podkreślił we wtorek Hołownia, mimo że wskazał też na wątpliwości dotyczące Izby Kontroli SN.

Marszałek Sejmu, który zapowiedział też, że odbierze przysięgę prezydencką od Nawrockiego, zwrócił jednocześnie uwagę, że każdy przypadek nieprawidłowości w komisjach wyborczych musi sumiennie wyjaśnić prokuratura. Sprawa ta wiąże się z tym, że od początku czerwca pojawiają się informacje o nieprawidłowościach związanych z liczeniem głosó w w niektórych komisjach podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Wywołało to opinie, by ponownie przeliczyć wszystkie głosy oddane w wyborach.

Nieprawidłowości wyborcze badają prokuratorzy ; w Prokuraturze Krajowej powstał specjalny zespół, który ma koordynować postępowania w tej sprawie, natomiast szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział we wtorek skierowanie listu do Hołowni. Jak mówił minister, w liście tym "wykaże wszystkie nieprawidłowości proceduralne", do których doszło m.in. w związku z posiedzeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawie ważności wyboru nowego prezydenta.

- Na pewno dzisiejsze posiedzenie Izby Kontroli, w tym także przedstawione zdania odrębne, w tym także to wszystko, co powiedziałem, skłania mnie do tego, aby sformułować do marszałka Hołowni list, w którym wykażę wszystkie nieprawidłowości proceduralne, które miały miejsce i zadam pytanie, czy w takiej sytuacji wypełniona została norma artykułu 129 Konstytucji mówiąca o tym, że to Sąd Najwyższy powinien orzekać o ważności wyborów - powiedział Bodnar.