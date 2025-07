Aby pociągnąć Manowską do odpowiedzialności karnej, konieczne jest uchylenie obu jej immunitetów – zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Stanu.

Pierwszym zarzutem wobec Pierwszej Prezes SN jest przekroczenie uprawnień przez Małgorzatę Manowską w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum. Według prokuratury do przestępstwa miało dojść w okresie od 7 października 2021 roku do 14 lipca 2022 roku. Manowska miała wtedy potraktować nieoddanie głosów przez 10 członków oraz zastępców Kolegium SN podczas 7 głosowań przeprowadzonych w trybie obiegowym jako oddanie głosu wstrzymującego się. W ten sposób uznała ona, że podczas głosowania nad 24 uchwałami zostało zachowane kworum niezbędne do ważności głosowania.