Wniosek o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych. Jest decyzja Sejmu

Odwołanie Krzysztofa Czabańskiego. "Nie tylko on jest do odwołania"

Przemysław Wipler podkreślał, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna. Pytał również, dlaczego Krzysztof Czabański nie reagował, gdy do telewizji publicznej nie byli zapraszani politycy Konfederacji oraz Koalicji Obywatelskiej.

- Nie tylko pan Czabański jest do odwołania, ale i cała Rada Mediów Narodowych i jako instytucja jest do likwidacji - powiedziała Urszula Augustyn (KO), przedstawiciel wnioskodawcy.

Odwołanie Krzysztofa Czabańskiego. "Każdy pretekst jest dobry"

Krzysztof Czabański , pytany o decyzję sejmowej komisji, stwierdził, że to "operacja polityczna" . - Każdy pretekst jest dobry. Tu wymyślono konflikt interesów. Nie ma żadnego konfliktu interesów - podkreślał w rozmowie z Interią. - Naciągnięto paragraf prawny, ale kto bogatemu zabroni? - dodał.

Rada Mediów Narodowych została powołana do życia w 2016 roku przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Celem organu jest między innymi powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych w mediach publicznych - czyli Telewizji Polskiej, Polskim Radiu, Polskiej Agencji Prasowej czy rozgłośniach regionalnych. Wcześniej kompetencje te należały do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przy udziale Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.