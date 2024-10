Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski zakazał pracownikom biura podawczego Rady przyjęcia wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu - poinformowali we wtorek posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jak wskazali, szef organu państwowego miał dopuścić się trzech naruszeń, min. blokowania około 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji. Posłowie przypomnieli również, że pod koniec września do komisji trafił kompletny wniosek.