Dymisja w Ministerstwie Zdrowia. Leszczyna odwołuje dyrektora

Dymisje w Ministerstwie Zdrowia. KCPU wydało oświadczenie ws. alkotubek

W sprawie alkotubek KCPU wydało oświadczenie już we wtorek. Organ przekazał, że "produkty zawierają substancję psychoaktywną, szkodliwą dla zdrowia". "Niestety prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich pomysłów przedsiębiorców na nowe sposoby sprzedaży i promocji swoich produktów. Niewątpliwie jednak sprzedaż napojów alkoholowych w formie z jaką mamy do czynienia jest wysoce nieetyczna , wymaga społecznego sprzeciwu i reakcji odpowiednich instytucji" - napisano.

"Krajowe Centrum bardzo krytycznie ocenia wprowadzanie do obrotu produktów alkoholowych w wyraźny sposób odwołujących się do upodobań i estetyki klientów niepełnoletnich. Należy rozważyć wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących pakowania i etykietowania napojów/produktów alkoholowych " - zaznaczyło KCPU.

Zmiany w resorcie. Wiceminister zdrowia wspomniał o tubkach z alkoholem

- To jest jedna z metod, aby nie dopuszczać w przyszłości do nowych, że tak powiem, inwencji, ponieważ, branża mówi, że nas wyprzedza. To nie do końca jest prawda, ale (...) my musimy bardzo daleko patrzeć w przyszłość i być bardzo jednoznaczni" - podkreślił wiceszef MZ.