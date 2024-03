"Włamali się do domu Zbigniewa Ziobry". Patryk Jaki oskarża służby

W swoim wpisie Patryk Jaki przekazał, że nieobecność Zbigniewa Ziobry w domu "była łatwa do ustalenia". "Nie było nawet próby kontaktu, przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe" - ocenił europoseł w serwisie X.

Prokuratura w domu Zbigniewa Ziobry. Trwa przeszukanie

Służby nie tylko w domu Zbigniewa Ziobry. W tle Fundusz Sprawiedliwości

Następnie europoseł poinformował, że w tej samej sprawie "Bodnarowcy" weszli do domów posłów: Michała Wosia, Marcina Ramanowskiego i Dariusza Mateckiego. Informację tę w osobnym wpisie potwierdził przedstawiciel Romanowskiego adwokat Bartosz Lewandowski. "Wspólnie z klientem zwróciliśmy uwagę, że jest to rażące naruszenie immunitetu parlamentarnego, bowiem nastąpiło to bez wymaganej zgody Sejmu" - napisał.