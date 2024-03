- Pan minister Zbigniew Ziobro walczy o powrót do zdrowia i jest to trudna walka - przekazał w poniedziałek Sebastian Kaleta. - Najbliższe tygodnie będą w jego walce bardzo ważne, wszyscy trzymamy za niego kciuki - dodał poseł. Zapytany o to, czy to prawda, że były minister sprawiedliwości nie przebywa w kraju, Kaleta odrzekł, że informacje na ten temat to nieprawda, a "to, co robią niektórzy politycy aktualnie rządzący" wokół stanu zdrowia polityka, jest "nikczemne".