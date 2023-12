"Działania funkcjonariuszy z placówki SG w Sławatyczach oraz Prokuratury Okręgowej w Zamościu (w ramach 11 śledztw) doprowadziły do rozbicia struktur dziewięciu niezależnych, międzynarodowych grup przestępczych. W skład grup wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy przebywający na terytorium naszego kraju i innych krajów europejskich, a także krajów pochodzenia migrantów" - czytamy w komunikacie.

Wykorzystywano luki na granicach

Według informacji podanych przez służby, osoby które chciały przedostać się do krajów Europy Zachodniej za nielegalny transport musiały zapłacić około 5000 dolarów lub euro .

W przypadku "szlaku białoruskiego" migranci drogą lotniczą przedostawali się do Rosji. Stamtąd kierowani byli na Białoruś, a następnie w teren przygraniczny z Polską. Migranci pieszo, poza terenem przejść granicznych, przedostawali się do Polski, gdzie byli odbierani przez "kurierów" lub osoby z nimi współpracujące. Z naszego kraju byli samochodami transportowani do wybranych krajów Europy Zachodniej.