Aresztowania w Danii. Siatka przestępców rozbita

Władze w Kopenhadze nie ujawniły, co miało być celem ataku i jakie były motywy przestępców. - To była grupa planująca akt terroru - powiedział Flemming Drejer, szef operacji w Policyjnej Służby Wywiadowczej (PET), odpowiadającej kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Jak dodał, aresztowania i naloty " to efekt intensywnego dochodzenia , które PET przeprowadziła w ścisłej współpracy z partnerami za granicą".

Dania: Udaremniony atak. Śledztwo prowadzi także do Holandii

Flemming Drejer wskazał, że śledztwo prowadzi m.in. do Holandii i zahacza o przestępczość zorganizowaną . Obok trzech osób zatrzymanych w Danii, 57-letniego mężczyznę aresztowano w Rotterdamie . Zdaniem śledczych terroryści mieli powiązania z gangiem ulicznym " Loyal to Familia ".

Próba zamachu w Danii. Premier Frederiksen: To ludzie, którzy są przeciwko naszej wolności

Do sprawy odniosła się premier Danii Mette Frederiksen, która powiedziała, że wydarzenia najlepiej pokazują sytuację, w jakiej znajduje się jej kraj. - Od lat wiedzieliśmy, że w Danii mieszkają osoby, które źle nam życzą . To ludzie, którzy są przeciwko naszej demokracji, naszej wolności i przeciwko duńskiemu społeczeństwu - oceniła polityk.

- To ma oczywiście związek z Izraelem i Strefą Gazy. To niedopuszczalne, aby ktoś przenosił konflikt do duńskiego społeczeństwa - dodała.