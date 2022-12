- Największy wzrost cen żywności mamy za sobą, co nie znaczy, że ceny będą spadać, ale tempo wzrostu będzie już zdecydowanie malało, chyba żeby się wydarzyło coś niezwykłego, jak np. gwałtowne rozszerzenie wojny i gwałtowne wzrosty cen energii - powiedział w środę w TOK FM Henryk Kowalczyk.

Minister rolnictwa pytany o prognozy resortu dotyczące wzrostu cen żywności, odparł, że w tym momencie możemy mówić o prognozach rzędu kilkunastu proc. w stosunku do tego, co jest".

Od 2023 r. większy VAT na paliwo i gaz

Szef MRiRW został też zapytany, jaki będzie VAT na paliwo i gaz od stycznia przyszłego roku. - VAT będzie musiał być podniesiony ze względu na komunikat Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że będzie mniejszy niż 23 proc., czyli preferencyjny - stwierdził. Dopytywany, czy stawka na gaz wyniesie raczej 8 czy 23 proc., odparł: "może bardziej 8 (proc.), ale nie chciałbym wyrokować, to są decyzje ministra finansów".

Wicepremier Kowalczyk dodał, że decyzje w tej sprawie powinny zapaść w najbliższym czasie. Przypomniał, że utrzymany zostanie zerowy VAT na żywność, "na razie na pół roku, potem zobaczymy, jakie będą ceny, jak zaczną spadać, to może warto wtedy wrócić do VAT".

Przypomnijmy, że do końca roku w ramach tarczy antyinflacyjnej VAT na żywność, a także gaz, wynosi 0 proc. Na początku listopada Komisja Europejska, poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

W związku z tym rząd poinformował o przywróceniu VAT na gaz od 1 stycznia przyszłego roku; jednocześnie zaproponował rozwiązania, które zamrożą ceny gazu dla gospodarstw domowych i umożliwią refundację VAT dla mniej zamożnych osób ogrzewających domy gazem. Zdecydowano ponadto, że stawka VAT na żywność na poziomie 0 proc. zostanie utrzymana do 30 czerwca 2023 r.

Kowalczyk: Chętnie nabędziemy jakąś sieć spożywczą, jeśli byłaby na sprzedaż

Ponadto, Kowalczyk był w TOK FM pytany o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z października br. dotyczącą potencjalnego odkupienia sieci Żabka. Minister rolnictwa przypomniał, że rząd, zgodnie z programem PiS, utworzył holding spożywczy: Krajową Grupę Spożywczą.

Dopytywany, czy KGS ma jakieś plany związane z Żabką, odparł: - Zakusy ma takie, by mieć możliwości jakichś działań na rynku.



- Bardzo dobrze sprawdziła się Krajowa Grupa Spożywcza, jeśli chodzi o skup zboża. Niestety powstała dopiero w maju, więc jeszcze nie mamy wielu narzędzi, ale chcemy wyposażyć ją jeszcze w inne narzędzia, np. przetwórstwa rolno-spożywczego. Ona w tej chwili staje się dystrybutorem nawozów. Czy będzie tworzyła jakąś sieć handlową? Chciałbym, natomiast nie wskazywałbym tu konkretnego przykładu - stwierdził wicepremier.

- Jakby jakaś sieć chciała się sprzedać, będziemy rozmawiać. (...) Z nikim nie rozmawiamy konkretnie, natomiast chętnie nabędziemy jakąkolwiek sieć sklepów spożywczych - powiedział szef resortu.

Dodał, że Żabka została podana przez prezesa PiS jako przykład. - Rzeczywiście ten przykład jest dobry, natomiast czy on się zmaterializuje, czy to będzie akurat ta sieć, czy inna, czy swoja sieć utworzona, czy współpraca z innymi krajowymi, to nie jest przesądzone, ale rzeczywiście jest to docelowy model - przekazał Kowalczyk.

Przypomnijmy, że prezes PiS powiedział w październiku w Puławach, że wśród zadań, które deklarował PiS, "było 'odbijanie' tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zagranicznego". Dodał, że ten proces "w dalszym ciągu postępuje". - W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że te sieci elektryczne linii kolejowych, duże przedsiębiorstwo i mające też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione, właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. Ten sam fundusz (CVC Capital Partners - red.) jest właścicielem Żabki. Te sklepy Żabki też być może zostaną odkupione - mówił wówczas Kaczyński.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Celem jej utworzenia jest budowanie silnego podmiotu spożywczego. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.