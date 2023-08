Rok szkolny 2023/2024. Kiedy początek, a kiedy koniec?

Może się wydawać, że to dużo. Jednak w tym czasie będzie również wiele dni wolnych. Terminy części z nich nie są jeszcze znane .

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2023/2024

W pierwszej kolejności kalendarz wymienia w roku szkolnym 2023/2024 zimową przerwę świąteczną . Rozpocznie się ona dopiero 23 grudnia ze względu na to, że Wigilia Bożego Narodzenia wypada w niedzielę . Przerwa trwać będzie tydzień, do 31 grudnia .

Uczniowie wrócą jednak do ławek dopiero we wtorek 2 stycznia 2024 r. ze względu na to, że Nowy Rok jest dniem wolnym od pracy i nauki.