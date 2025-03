W opinii polskiego noblisty kandydat Trzeciej Drogi powinien zrezygnować z walki o Pałac Prezydencki i poprzeć swojego konkurenta , wystawionego do wyścigu przez Koalicję Obywatelską prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego . - Tak byłoby najlepiej - stwierdził polityk.

Lech Wałęsa apeluje do Szymona Hołowni

Ostatnie sondaże prezydenckie nie są łaskawe dla Szymona Hołowni, który nie może przebić bariery 10 proc. Aktualnie, we wszystkich badaniach marszałek Sejmu zajmuje czwarte miejsce, co sprawia, że do walki o drugą turę jest mu daleko.