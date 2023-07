Młody geniusz z Krakowa. Trzy medale z trzech przedmiotów w trzy tygodnie

Uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie Michał Lipiec jako pierwszy w historii zdobył aż trzy medale w trzech różnych międzynarodowych olimpiadach naukowych. Co więcej, zrobił to w ciągu trzech tygodni.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez szkolę Michała Lipca, "to pierwszy przypadek w kilkudziesięcioletniej historii ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z matematyki, fizyki i chemii , kiedy w tym samym roku uczeń był członkiem reprezentacji naszego kraju w każdym z tych trzech przedmiotów". Co istotne - w każdej z nich zdobył medal.

Szkoła podkreśla, że już zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej jest dużym osiągnięciem, a dostanie się do kilkuosobowej reprezentacji kraju - osiągnięciem wybitnym. Michałowi udało się nie tylko dołączyć do wąskiej kadry na trzech Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych, ale i przywieźć z nich trzy medale: złoty z chemii, srebrny z fizyki i brązowy z matematyki.