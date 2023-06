Sejm przyjął 26 maja ustawę o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zgodnie z nią wszyscy uczniowie klas czwartych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają co roku laptopy, a nauczyciele dostaną bony, za które będą mogli kupić laptopa. Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu. Co powinni wiedzieć rodzice?

Laptopy dla uczniów. Kto będzie ich właścicielem?

Według artykułu 9. tej ustawy ani szkoła, ani uczeń nie będą właścicielami komputera, który otrzyma czwartoklasista. Będzie on własnością opiekunów prawnych ucznia.

Przekazanie sprzętu ma odbywać się na podstawie umowy, która zostanie zawarta między szkołą a rodzicem. Wzór umowy zostanie ustalony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Umowę i protokół przekazania będzie można podpisać zaufanym podpisem elektronicznym lub tradycyjnie. Szkoła ma także obowiązek przygotowania protokołu przekazania laptopa.

W sytuacji, kiedy uczeń będzie zmieniał szkołę, nie będzie musiał zwracać sprzętu, z którego korzysta. Jednak nowa szkoła będzie sprawdzać, czy laptop wcześniej był przekazany na podstawie oświadczenia rodziców. Będzie odbywało się to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Tylko jeden laptop ze środków publicznych

Ustawa reguluje sytuację, kiedy czwartoklasista ma już inny komputer z publicznych funduszy. Jeśli uczeń otrzymał wcześniej inny komputer z odrębnego programu finansowanego ze środków publicznych, to rodzice będą musieli zdecydować, z którego laptopa będzie korzystał uczeń.

Jeśli wybrany zostanie laptop finansowany na mocy ustawy ze środków rządowych, wówczas komputer, który został sfinansowany z innych prgramów trzeba będzie zwrócić do tego podmiotu, który go sfinansował.

Komputery dla uczniów. Laptopy będą oznaczone

Przez pięć lat od momentu przekazania komputera rodzicom ucznia, laptop taki nie będzie mógł zostać sprzedany albo wypożyczony. Każdy laptop będzie także oznaczony poprzez wygrawerowany znak orła i napis: "Rzeczpospolita Polska'', co ma na celu utrudnić jego sprzedaż.

W ustawie nie podano, jakie kary czekają osobę, która zdecyduje się na sprzedaż rządowego sprzętu.

Od września 2023 roku laptopy mają trafić do 370 tys. czwartoklasistów. Mają one służyć uczniom w procesie edukacji przez kolejne lata. Rok temu w komputery wyposażono około 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich.

Przetarg na zakup laptopów

Zakupy urządzeń będą realizowane centralnie, a uczniowie w całej Polsce mają otrzymać sprzęt jednakowy. Trwa przetarg na zakup laptopów. Pod koniec maja poinformowano, że kryteria przetargowe spełniło 14 firm. Wszystkie oferty złożone w przetargu są jawne i można się z nimi zapoznać. Najważniejszym kryterium, które zostanie wzięte pod uwagę w wyborze laptopów dla czwartoklasistów, ma być waga sprzętu.

Ustawa zakłada także przekazania bonów na zakup laptopów nauczycielom zatrudnionych na umowę o pracę w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Program obejmie nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a minister ma ustalić kolejność przyznawania takich bonów. W odróżnieniu od uczniów, nauczyciele mogą indywidualnie wybrać odpowiedni dla siebie komputer ze względu na różne potrzeby.

Bony dla kadry nauczycielskiej mają opiewać na 2500 zł, a pierwsze z nich otrzymają nauczyciele klas czwartych szkół podstawowych wyłącznie ze szkół publicznych. Również tych urządzeń nie będzie można sprzedać przez pięć lat od momentu przekazania.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedział, że program będzie powszechny, a ustawa będzie gwarantowała, że w kolejnych latach każdy nowy czwartoklasista otrzyma laptopa.

Klaudia Katarzyńska

