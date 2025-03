Polska idzie z duchem czasu. Wobec ciągle realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa postanowiono masowo szkolić kobiety i mężczyzn. We wtorek Donald Tusk deklarował, że taką możliwość dostaną również członkowie Rady Ministrów .

Natychmiast pojawił się pierwszy chętny, chodzi o szefa MON. - Wezmę udział w szkoleniu wojskowym i namawiam do tego innych polityków. Będą specjalistyczne szkolenia np. z zarządzania kryzysowego, sam też bardzo chętnie wezmę w nich udział - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz , cytowany przez "Super Express".