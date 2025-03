W sondażu SW Research zapadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego za nazwanie go w serwisie X (dawniej Twitter) 'małym człowiekiem i za słowa 'zamknij się' pod adresem polskiego ministra?".

- Częściej niż pozostali przeprosin polskiego ministra oczekują badani o dochodach wynoszących od 5001 zł do 7000 zł netto (66 proc.) i z miast wielkości 100 tys. - 199 tys. mieszkańców (62 proc.) - dodaje.

Historia burzliwej wymiany zdań na platformie X rozpoczęła się w niedzielę, kiedy to Elon Musk opublikował wpis, w którym zasugerował, że może wyłączyć system Starlink dla Ukrainy , co wiązałoby się z ogromnymi problemami ukraińskiej armii.

Na te słowa zareagował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który przypomniał, że to Polska ponosi koszty obsługi tego systemu. Koszt operacji to 50 milionów dolarów rocznie. Jednocześnie polityk podkreślił, że jeśli firma SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, to Polska może szukać innych, podobnych rozwiązań.