W skrócie CBŚP oraz Straż Graniczna rozbiły grupę przestępczą zajmującą się bezprawną legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce i UE.

Grupa posługiwała się fałszywymi dokumentami, dzięki którym mogła zorganizować pobyt nawet 1,5 tysiąca osób.

W akcji zatrzymano 24 osoby różnych narodowości, a śledztwo ujawniło powiązania części cudzoziemców z innymi przestępstwami w UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się bezprawną legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Według śledczych grupa mogła w latach 2020-2024 "obsłużyć" nawet 1,5 tys. osób, głównie z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji.

Jak ustalono, przestępcy posługiwali się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami nieistniejącego miejsca pobytu cudzoziemców. Wprowadzając w błąd organy administracji, wyłudzali dla nich polskie tytuły pobytowe.

"Za każdą 'usługę' pobierano opłaty sięgające od 3 do 5 tys. zł" - informuje CBŚP.

Bezprawnie legalizowali pobyt cudzoziemców w Polsce. Zatrzymano 24 osoby

Dzięki współpracy z Europolem potwierdzono, że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano w ten sposób pobyt, popełniło później przestępstwa na terenie innych państw UE, często działając już w strukturach tamtejszych grup przestępczych.

Operacja objęła Mazowsze, województwo łódzkie i Dolny Śląsk. W akcję zaangażowano ponad 160 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, przy wsparciu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymano 24 osoby - obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin. Wśród nich są dwaj podejrzani o kierowanie grupą: 52-letni Polak i 39-letni Ukrainiec.

Podczas przeszukań zabezpieczono telefony, komputery, pieczątki, liczną dokumentację, a także środki finansowe w różnych walutach o wartości ponad 40 tys. zł i samochód wart około 120 tys. zł - jako zabezpieczenie przyszłych kar.

Rozbito zorganizowano grupę przestępczą. Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów i składania fałszywych zeznań.

Sąd zastosował areszt tymczasowy wobec dwóch podejrzanych, wobec pozostałych - dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Śledczy podkreślają, że legalizacja pobytu cudzoziemców wbrew przepisom nie tylko generuje straty finansowe dla państwa, ale też osłabia system kontroli migracji i może sprzyjać działalności transgranicznych grup przestępczych, tworząc zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w całej Unii Europejskiej.

Żurek w "Gościu Wydarzeń": Wielu Polaków jest nabieranych na kryptowaluty Polsat News Polsat News