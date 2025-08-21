W skrócie Stołeczna policja zatrzymała trzech byłych liderów grup przestępczych podczas próby przekazania pieniędzy.

Zatrzymani próbowali wyłudzić 100 tys. zł od warszawskiego przedsiębiorcy, powołując się na fikcyjny dług.

Podejrzani mają bogatą przeszłość kryminalną i należeli do podwarszawskich gangów.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego.

Warszawska policja w czwartkowe popołudnie wydała komunikat, informując o udanej akcji. W jednym z hoteli doszło do zatrzymania trzech mężczyzn.

"Słowik", "Pieprz" i "Cycek" wpadli na gorącym uczynku podczas próby przekazania pieniędzy za rzekomy dług ciążący na partnerze biznesowym. W ten sposób chcieli wymusić 100 tys. złotych od jednego z warszawskich przedsiębiorców.

W komunikacie podkreślono, że trójka zatrzymanych to byli liderzy podwarszawskich grup przestępczych. Zatrzymani mają od 56 do 65 lat oraz posiadają "bogatą przeszłość kryminalną" - podała policja.

Z tej grupy najbardziej znany jest "Słowik", który był jednym z przywódców gangu pruszkowskiego.

Warszawa. Byli liderzy grup przestępczych w areszcie. Jest decyzja sądu

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Podejrzanym postawiono zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do sądu skierowano wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku. "Słowik", "Pieprz" i "Cycek" spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Akcję zatrzymania przeprowadzili policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze należący do Centralnego Pododdziału Kontrterrostycznego "BOA".

