Stołeczna policja zatrzymała na gorącym uczynku trzech byłych liderów podwarszawskich grup przestępczych, m.in. "Słowika". Do aresztowania doszło podczas próby przekazania pieniędzy za rzekomy dług. Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie wobec mężczyzn.

Akcja stołecznej policji. Wśród zatrzymanych byli liderzy grup przestępczych. Zdj. ilustracyjne
Akcja stołecznej policji. Wśród zatrzymanych byli liderzy grup przestępczych. Zdj. ilustracyjne NewsLubuskiEast News

  • Stołeczna policja zatrzymała trzech byłych liderów grup przestępczych podczas próby przekazania pieniędzy.
  • Zatrzymani próbowali wyłudzić 100 tys. zł od warszawskiego przedsiębiorcy, powołując się na fikcyjny dług.
  • Podejrzani mają bogatą przeszłość kryminalną i należeli do podwarszawskich gangów.
  • Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego.
Warszawska policja w czwartkowe popołudnie wydała komunikat, informując o udanej akcji. W jednym z hoteli doszło do zatrzymania trzech mężczyzn.

"Słowik", "Pieprz" i "Cycek" wpadli na gorącym uczynku podczas próby przekazania pieniędzy za rzekomy dług ciążący na partnerze biznesowym. W ten sposób chcieli wymusić 100 tys. złotych od jednego z warszawskich przedsiębiorców.

W komunikacie podkreślono, że trójka zatrzymanych to byli liderzy podwarszawskich grup przestępczych. Zatrzymani mają od 56 do 65 lat oraz posiadają "bogatą przeszłość kryminalną" - podała policja.

Z tej grupy najbardziej znany jest "Słowik", który był jednym z przywódców gangu pruszkowskiego.

    Warszawa. Byli liderzy grup przestępczych w areszcie. Jest decyzja sądu

    Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Podejrzanym postawiono zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

    Do sądu skierowano wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku. "Słowik", "Pieprz" i "Cycek" spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.

    Akcję zatrzymania przeprowadzili policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze należący do Centralnego Pododdziału Kontrterrostycznego "BOA".

