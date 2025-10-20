W skrócie Policja zatrzymała dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy podejrzanych o oszustwo metodą na BLIK-a.

Mężczyźni wpadli na gorącym uczynku przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu.

Sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące, trwa analiza dotycząca ewentualnej deportacji.

Mieszkańcy stolicy zauważyli, że dwóch młodych mężczyzn na zmianę wypłaca gotówkę z tego samego bankomatu. Zgłoszenie błyskawicznie trafiło do patrolu policji. Mundurowi od razu udali się na miejsce.

Pierwszy z 19-latków został zatrzymany w momencie, gdy realizował kolejną transakcję. Drugi z kolei próbował oddalić się, jednak funkcjonariusze szybko go namierzyli i obezwładnili - wynika z komunikatu wydanego przez warszawską policję.

Jak relacjonowali świadkowie z pobliskich punktów handlowych, obaj mężczyźni od dłuższego czasu zmieniali się przy urządzeniu i nieustannie wypłacali pieniądze.

Zatrzymani przy bankomacie. Gotówka bez wyjaśnionego pochodzenia

Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy obu 19-latkach znaczną ilość gotówki. Mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć, skąd ją mają.

Funkcjonariusze przekazali sprawę do Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, gdzie zajęto się analizą zabezpieczonych dowodów.

Śledczy ustalili, że pieniądze pochodziły z oszustw dokonanych metodą "na BLIK-a". Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu dwóch oszustw, każde na kwotę 1000 złotych.

Oszustwo metodą "na BLIK-a". Ukraińcy trafili do aresztu. Co z deportacją?

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 19-latkowie najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe, która zapowiada dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy zatrzymani mogą "mieć na swoim koncie" inne taki oszustwa.

W związku z tym, że sprawa dotyczy cudzoziemców, Interia skontaktowała się z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Praga Południe, która przekazała, że nie zajmuje się w tej chwili kwestią deportacji 19-latków. Decyzję o wydaleniu z Polski Ukraińców może wydać sąd lub np. Komendant Straży Granicznej.

Interia w sprawie skontaktowała się także z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką. Czekamy na odpowiedź.

