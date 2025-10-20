Ciągle zmieniali się przy bankomacie. Ukraińcy zatrzymani na gorącym uczynku

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Warszawska policja zatrzymała dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy na gorącym uczynku. Mężczyźni podejrzani są o oszustwa metodą na BLIK-a. Wpadli ręce funkcjonariuszy przy bankomacie, kiedy na zmianę dokonywali wypłat. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Warszawa. Oszustwo na BLIK-a. Ukraińcy zatrzymani przy bankomacie (zdj. ilustracyjne)
Warszawa. Oszustwo na BLIK-a. Ukraińcy zatrzymani przy bankomacie (zdj. ilustracyjne)Marysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Policja zatrzymała dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy podejrzanych o oszustwo metodą na BLIK-a.
  • Mężczyźni wpadli na gorącym uczynku przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu.
  • Sąd tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące, trwa analiza dotycząca ewentualnej deportacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mieszkańcy stolicy zauważyli, że dwóch młodych mężczyzn na zmianę wypłaca gotówkę z tego samego bankomatu. Zgłoszenie błyskawicznie trafiło do patrolu policji. Mundurowi od razu udali się na miejsce.

Pierwszy z 19-latków został zatrzymany w momencie, gdy realizował kolejną transakcję. Drugi z kolei próbował oddalić się, jednak funkcjonariusze szybko go namierzyli i obezwładnili - wynika z komunikatu wydanego przez warszawską policję.

Zobacz również:

Policja zatrzymała osoby, które wyłudziły środki pod pozorem pomocy uchodźcom z Ukrainy
Pomorskie

Podsuwali Ukraińcom dokumenty. Wyłudzili nawet kilkaset tysięcy złotych

Marta Stępień
Marta Stępień

    Jak relacjonowali świadkowie z pobliskich punktów handlowych, obaj mężczyźni od dłuższego czasu zmieniali się przy urządzeniu i nieustannie wypłacali pieniądze.

    Zatrzymani przy bankomacie. Gotówka bez wyjaśnionego pochodzenia

    Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy obu 19-latkach znaczną ilość gotówki. Mężczyźni nie potrafili wytłumaczyć, skąd ją mają.

    Funkcjonariusze przekazali sprawę do Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, gdzie zajęto się analizą zabezpieczonych dowodów.

    Śledczy ustalili, że pieniądze pochodziły z oszustw dokonanych metodą "na BLIK-a". Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu dwóch oszustw, każde na kwotę 1000 złotych.

    Zobacz również:

    Fińska policja podejrzewa polską szajkę o wysadzanie bankomatów w powietrze
    Świat

    Spektakularne kradzieże z bankomatów. Fińska policja na tropie Polaków

    Michał Blus
    Michał Blus

      Oszustwo metodą "na BLIK-a". Ukraińcy trafili do aresztu. Co z deportacją?

      Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 19-latkowie najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

      Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe, która zapowiada dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy zatrzymani mogą "mieć na swoim koncie" inne taki oszustwa.

      W związku z tym, że sprawa dotyczy cudzoziemców, Interia skontaktowała się z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Praga Południe, która przekazała, że nie zajmuje się w tej chwili kwestią deportacji 19-latków. Decyzję o wydaleniu z Polski Ukraińców może wydać sąd lub np. Komendant Straży Granicznej.

      Interia w sprawie skontaktowała się także z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką. Czekamy na odpowiedź.

      Zobacz również:

      Policjanci zatrzymali 24-letnią obywatelkę Ukrainy
      Małopolskie

      24-letnia Ukrainka zatrzymana. Wpadła w krakowskim hotelu

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Podsumowanie działania rządu na półmetku. Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Rząd zrobił wszystko, co było trzebaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze