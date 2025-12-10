W skrócie Prokuratura Generalna Ukrainy przestała ujawniać dane dotyczące dezercji oraz ucieczek przed służbą wojskową, uznając je za informacje wagi państwowej.

Decyzja o utajnieniu informacji ma na celu zabezpieczenie kraju przed wykorzystaniem tych danych przez Rosję do działań psychologicznych i propagandowych.

Media wskazują na liczne postępowania wobec mężczyzn unikających służby, a przyczyny dezercji to m.in. obawy o rozłąkę z rodziną.

Szefowa biura prasowego Prokuratury Generalnej Ukrainy Mariana Hayowska-Kowbasiuk przekazała na łamach serwisu Hromadskim, że decyzja o utajnieniu danych nie jest bezzasadna. Wyjaśniła, że takie informacje należą do kategorii dokumentów niejawnych i strategicznych dla bezpieczeństwa państwa.

Ukraińska prokuratura uznała, że wiedza o tym, ile osób ucieka przed służbą wojskową lub opuszcza pole walki bez zgody, może być wykorzystywana przeciwko Ukrainie w operacjach "informacyjnych i psychologicznych". W szczególności dane o dezerterach zwiększają ryzyko "błędnego wnioskowania w sprawie moralnego i psychicznego stanu ukraińskich żołnierzy".

Wojna. Dane dotyczące dezercji w Ukrainie zatajane. "Krok wymuszony"

Ponadto - jak przekazała rzecznik prokuratury - Rosjanie mogą wykorzystywać informacje do oceny poziomu dyscypliny, zdolności bojowych jednostek ukraińskich oraz systemu działań mobilizacyjnych.

Dane o liczbie dezerterów i uciekinierów przed służbą wojskową zostały wobec tego utajnione na czas trwania stanu wojennego. Prokuratura podkreśliła, że jest to krok wymuszony przez obecną sytuację, ale w pełni legalny. Podjęto go, jak mówiła Hayowska-Kowbasiuk, w interesie bezpieczeństwa narodowego.

Wyjaśnienia prokuratury przekazano dzień po tym, jak ukraiński wojskowy i działacz społeczny Ihor Łucenko zauważył, że dane zniknęły z wykazu.

Ukraina - Rosja. Tysiące mężczyzn uciekają przed wojną

Jak informowały wcześniej media, w październiku wszczęto blisko 19 tys. postępowań karnych przeciwko uciekinierom przed służbą oraz ponad 2 tys. spraw z powodu dezercji. Podobne liczby dotyczyły statystyk z sierpnia.

Łącznie od stycznia 2022 roku do września 2025 organy ścigania wszczęły postępowania w blisko 300 tysiącach spraw dotyczących nieautoryzowanego opuszczenia jednostki i dezercji.

Ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko informował agencję Unian, że do większości takich ucieczek dochodzi jeszcze przed przedostaniem się żołnierzy na front - podczas szkolenia wojskowego lub w czasie przemarszu. Inni eksperci wojskowi wskazywali reporterom tego samego medium, że Ukraińcy obawiają się, iż podczas służby nie będą mogli widywać się z rodziną i wracać do domu.

Źródła: Unian, Ukraińska Prawda

