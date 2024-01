O zarobkach czołowych gwiazd "dawnej" TVP zrobiło się głośno pod koniec grudnia 2023 roku, kiedy to poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zwrócił się z prośbą o ujawnienie szczegółów do likwidatora spółki. W odpowiedzi otrzymał oficjalne pismo, z którego wynika, że pracownicy publicznej telewizji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zarabiali krocie.

Zarobki w "dawnej TVP". Kolejne ustalenia

Jak informował polityk, w przeszłości w TVP "istniał system wynagradzania 'publicystów' udzielających wypowiedzi" do programów. Wśród osób, które miały pobierać wynagrodzenie byli m.in. bracia Jacek i Michał Karnowscy, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manasterski, Marek Formela, Karol Gac, Jacek Wrony, Maciej Gnatowski, Anna Derewienko, Marian Kowalski, Jan Pietrzak i Piotr Nisztor.

Z przekazanych informacji wywnioskować można, że za " jednorazowe świadczenie ", a więc wypowiedź dla mediów publicznych (do audycji informacyjnych, publicystycznych) komentujący dostawali 500 zł. Prócz tego zawierano umowy ryczałtowe - rekordzista zarobił w ten sposób 300 tysięcy zł.

Jarosław Jakimowicz i zarobki w TVP. Setki tysięcy złotych

Jedną z czołowych twarzy "dawnych" mediów publicznych był aktor Jarosław Jakimowicz . Nowe informacje dotyczące jego zarobków ujawnił w swoich mediach społecznościowych pisarz i dziennikarz Piotr Krysiak . "Udało mi się dotrzeć do zarobków najbardziej kontrowersyjnego 'prezentera' TVP Info " - napisał.

" Jarosław Jakimowicz zarobił prawie dwa miliony zł w 3,5 roku. Wszystko z naszych podatków i za zgodą prezesa TVP Jacka Kurskiego " - poinformował Krysiak. Z opublikowanych danych wynika, że wynagrodzenie Jakimowicza z roku na rok tylko rosło. W 2020 było to 204 200 zł, w 2021 - 363 600 zł, w 2022 - 473 400 zł. Z kolei w 2023 roku, za okres od stycznia do czerwca, Jakimowicz otrzymać miał 233 705 zł.

Jarosław Jakimowicz zwolniony z TVP

Dodatkowo Krysiak wskazał na program "Pytanie na śniadanie". "Do tej kwoty należy dodać 'kąciki' Jakimowicza. Według jednego z serwisów za każdy 'kącik' 'gwiazdor' Kurskiego zgarniał 2000 zł. Za 200 'kącików', do których przyznał się Jakimowicz, wychodzi plus 400 000 zł" - wyliczył pisarz.