Zamieszanie w mediach publicznych od tamtej pory trwa na dobre. W ubiegły piątek "Rzeczpospolita" dotarła do listu Tomasza Syguta, prezesa TVP powołanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza . Sygut przekazał, że prowadzącym "Teleexpressu" na TVP 1 ponownie ma zostać Maciej Orłoś . Dziennikarz rozstał się ze stacją w 2016 roku.

Chos w TVP. Dziennikarz "Teleexpressu" nagrał film

Na kilkusekundowym filmiku widzimy, jak Patyra zbliża się do drzwi do redakcji programu i przykłada przepustkę, aby je otworzyć. Chwyta za klamkę, jednak mimo jej szarpania nie udaje mu się dostać do środka. Sytuacja powtarza się kilkukrotnie - dziennikarz odbija kartę, łapie za klamkę i wciąż nie może otworzyć drzwi.