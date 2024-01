- Szanowni Państwo, a przede wszystkim widzowie tej legalnej, prawdziwej, wolnej Telewizji Polskiej. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za słowa wsparcia , które płynęły do nas przez trzy tygodnie i nadal płyną - powiedział Michał Adamczyk. Pracownik państwowej spółki stwierdził, że z budynku za jego plecami " wypędzono wielu dziennikarzy , wielu pracowników i współpracowników, wyłączono legalny sygnał TVP, a podłączono sygnał uzurpatorów".

- Ludzie pułkownika Sienkiewicza postanowili sparaliżować prace w tym budynku, w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. To tu, przez wiele lat, biło serce TVP. Niestety, przestało bić - dodał. Adamczyk na koniec oświadczenia zapewnił, że "mimo iż opuszcza dziś budynek TAI, to zaznacza: walka trwa i ta walka poprowadzi nas do zwycięstwa".