Podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej połączonej z Radą Krajową PO Donald Tusk zapowiedział prezentację strategii migracyjnej Polski . Premier podkreślał, że państwo musi odzyskać "kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża".

Szef rządu ujawnił, że jednym z elementów wspomnianej strategii będzie "czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu" . Tusk zadeklarował też, że będzie domagał się uznania tej zasady w Europie.

"Pushbacki to był pikuś"

Agata Bzdyń, radczyni prawna, która w przeszłości pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu podkreśliła w mediach społecznościowych, że "prawo azylu to prawo człowieka" .

Na jej wpis zareagowała szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska . "Pushbacki to jest przy tym pikuś" - napisała, odnosząc się do zapowiedzi premiera.

O prawie do azylu jako prawie człowieka przypomina też organizacja ochrony praw człowieka Amnesty International . "Bezpodstawne zawieszenie tego prawa, nawet czasowe, jest czymś nie do zaakceptowania i stoi w sprzeczności między innymi z Konwencją Genewską czy Powszechną Deklaracją Praw Człowieka . Każda osoba uciekająca przed prześladowaniami lub narażona na ryzyko doznania poważnej krzywdy w swoim kraju ma prawo ubiegać się o ochronę międzynarodową, czyli tzw. azyl" - czytamy w oświadczeniu.

"Czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu? Korzystając z okazji, że czasowo nie zawieszono jeszcze wolności słowa, napiszę: Panie Premierze Donaldzie Tusku, stoi Pan po złej stronie muru . Decyzją rządu nie zawiesi Pan powszechnie obowiązujących w Polsce umów międzynarodowych. Za ten akt populizmu najwyższą cenę zapłacą najsłabsi" - podkreśliła Anna Błaszczak-Banasiak.

Donald Tusk ogłasza zmiany. Reaguje Paweł Łatuszka

KO tłumaczy. "Azyl stał się narzędziem"

Jeszcze podczas konwencji KO szef KPRM Jan Grabiec zaznaczył, że rząd ma świadomość, iż zawieszenie prawa do azylu wzbudzi kontrowersje, również w Unii Europejskiej . Podkreślił jednak, że "prawo do azylu stało się narzędziem wojny hybrydowej" .

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył, że zawieszenie prawa do azylu to suwerenna decyzja państwa. "Sam kiedyś uzyskałem azyl polityczny Wielkiej Brytanii i o ile wiem, jest on prerogatywą państw narodowych" - oświadczył.