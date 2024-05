Tomasz Siemoniak: Stan służb specjalnych wymaga znaczącej poprawy

Zapewnił, że nowi szefowie służb "to fachowcy, którzy przed powołaniem przez premiera zyskali pozytywne opinie także prezydenta". "A sprawa Schmydta będzie z pewnością wymagała wniosków ustawowych co do połączenia niezawisłości sędziów i niezależności prokuratorów z wymogami ochrony informacji niejawnych i interesami bezpieczeństwa narodowego " - podkreślił.

Sędzia Tomasz Szmydt wyjechał na Białoruś. Poprosił o azyl polityczny

Sprawa sędziego Szmydta. Został ukarany dyscyplinarnie

Tymczasem we wtorkowym komunikacie NSA ujawniono także, że sędzia Szmydt był już raz niedawno ukarany dyscyplinarnie. W lutym 2022 roku Sąd Dyscyplinarny przy NSA wymierzył mu karę nagany. Zarzut, jak wynikało z opisu sentencji tamtego orzeczenia, dotyczył tego, że sędzia w 2019 r. w niewłaściwy sposób zachowywał się wobec jednej z dziennikarek, co "polegało na próbach angażowania dziennikarki w bardzo niejasne i niepożądane relacje, czego wyrazem była co najmniej niestosowna korespondencja ze strony sędziego". We wrześniu 2022 r. Sąd Dyscyplinarny przy NSA w II instancji utrzymał tamten wyrok, oddalając odwołanie sędziego Szmydta.