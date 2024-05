Wcześniej we wtorek szef rządu oświadczył, że sprawa sędziego Tomasza Szmydta , który podjął współpracę z Białorusią, "to nie jest jednorazowy wyczyn" . Szef rządu zaczerpnął informacje od polskich służb specjalnych i stwierdził, że sprawa ta ma swoje źródła długi czas temu.

- Nie mamy do czynienia z jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła duży czas temu. To nie jest kwestia obyczajowa i medialne sensacje. Służby białoruskie pracowały z osobą, która miała bezpośredni dostęp do ministra sprawiedliwości i która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce - mówił premier Donald Tusk.