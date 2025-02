"To mój obowiązek". Rusza śledztwo ws. "zamachu stanu"

"Zamach stanu" w Polsce? Prok. Michał Ostrowski o śledztwie: To mój obowiązek

Według ustaleń Wirtualnej Polski mimo, że prok. Michał Ostrowski przekazał w czwartek, iż podjął już pierwsze kroki w związku z zawiadomieniem Bogdana Święczkowskiego , to do Prokuratury Krajowa, ani żadnej innej prokuratury miał nie wpłynąć dotychczas żaden dokument w sprawie "zamachu stanu".

- Prowadzę to śledztwo sam, wydałem zarządzenie o powierzeniu pewnych czynności śledczych ABW. Nie oczekuję żadnego nadzoru nad tym śledztwem, a poza tym prokurator generalny nie może mi tego śledztwa zabrać, gdyż to śledztwo dotyczy również jego działań - uznał prok. Ostrowski.

Adam Bodnar o śledztwie. "Wierni żołnierze Ziobry - Święczkowski i Ostrowski"

Adam Bodnar zapowiedział, że zapozna się z zawiadomieniem. - Jeśli składane jest tak poważne zawiadomienie, to po pierwsze, nie powinienem się o tym dowiadywać z mediów, po drugie, powinno mi to być przedstawione, a na razie jedyne, co dostałem, to bardzo skromne jednolinijkowe pismo od pana Ostrowskiego - oświadczył.