- Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy - mówi Donald Tusk na internetowym nagraniu, po czym puka się rakietką do tenisa stołowego w głowę. To reakcja szefa rządu na słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz polityków opozycji, którzy - z Jarosławem Kaczyńskim na czele - zarzucają koalicji rządzącej przeprowadzenie zamachu stanu.